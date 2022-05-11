Giresun'da toplu sünnet organizasyonunda mağdur olan çocuklar tespit edildi

GİRESUN (AA) - Giresun Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, kentte bir toplu sünnet organizasyonunda mağdur olan çocukların tespit edildiğini ve tüm tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilmeye başlanıldığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaz sezonunun gelmesiyle çocuklar için düzenlenen sünnet organizasyonlarında artış olabileceği belirtilerek bu konuya yönelik bilgilendirme yapılması ihtiyacı oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Bulut, il genelinde yapılması planlanan sünnet organizasyonlarının mevcut bilgiler ve öneriler ışığında yapılmasının oluşabilecek sağlık problemlerinin önlenmesi açısından önemli olacağının altını çizerek "İlimizde yapılmış olan bir toplu sünnet organizasyonunda mağduriyet yaşayan çocuklarımız tespit edilmiş olup gerekli tüm tıbbi müdahaleler gerçekleştirilmeye başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Aysel Yıcak Özdemir ise çocukların psikolojik gelişimi sürecinde 2-5 yaş arasının, sünnet operasyonu için uygun yaş grubunda bulunmadığının sağlık otoritelerince kabul gören uygulama olduğuna dikkati çekti. Hangi yaşta olursa olsun sünnetin çocuk için travma haline dönüştürülmeden, korku yaşamasına izin verilmeden genel anestezi altında yapılması gerektiğini belirten Özdemir, şu değerlendirmede bulundu:

"Cerrahi başarı ve yara iyileşme süreci açısından yaşın önemi yoktur. Sünnet ciddi bir cerrahi müdahaledir. Psikolojik yaklaşım açısından, anestezi tekniği ve riskleri açısından, cerrahi estetik ve teknik açısından iyi eğitimli profesyonel uzman hekimlerce uygulanmalıdır. İdeal olan, ameliyathane şartlarında yapılmasıdır. Ciltle ilgili estetik hataların bir kısmı ve eksik sünnet düzeltilebilir. Fakat idrar kanalı yaralanmaları, penis gövdesi, glans yaralanmalarını düzeltmek ciddi ameliyatlar zinciri gerektirebilir. Bu nedenle sünnetin profesyonel olmayan kişilerce yapılmaması büyük önem arz etmektedir."

Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar Belde Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, ilçede özel poliklinikte hizmet veren bir doktorun yaptığı sünnet işleminin ardından 12 çocuğun ailelerince hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

