YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da trafiğe kapalı caddelerde motosiklet kullanımı yasaklandı

Giresun’da trafiğe kapalı caddelerde motosiklet kullanımı yasaklandı

GİRESUN HABERLERİ  | 18.11.2020 15:23 | Son Güncelleme

Giresun’da araç trafiğine kapalı olan caddeler, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet trafiğine kapatıldı.Giresun Belediyesi, araç trafiğine kapalı olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gazi Caddesi ve Alparslan Caddesi’nde motosiklet kullanımını yasakladı.

Giresun’da araç trafiğine kapalı olan caddeler, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet trafiğine kapatıldı.
Giresun Belediyesi, araç trafiğine kapalı olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gazi Caddesi ve Alparslan Caddesi’nde motosiklet kullanımını yasakladı. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri motosikletlerin park edilebilmesi için motosiklet park alanları oluşturdu. Motosiklet sürücüleri dubalarla çevrili olan park yerlerine motosikletlerini park etmeye başladı.
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, konutla ilgili “Şehir içerisinde vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı bölgelerde motosikletlerle ilgili bir ilk kez yapılan bir düzenleme yaptık. Gazi Caddesi ve Alpaslan Caddelerimizde vatandaşlarımızın rahatlıkla gezip dolaşabileceği bu bölgelere motosiklet girişlerini engelledik. Ancak motosikletlerimiz içinde onların park edebileceği ücretsiz alanlar oluşturduk” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı
1/

Giresun Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:10
Öğle
12:17
İkindi
14:50
Akşam
17:13
Yatsı
18:36

Giresun Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Esin Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Hande Memiş Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.