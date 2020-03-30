Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güce ilçesi Akılbaba Orman İşletme yolu Yedivirajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Domaç idaresindeki 28 TD 695 plakalı otomobille seyir halindeyken Yedivirajlar mevkiinde yağış ve yolun kaygan olması nedeniyle kaza yaptı. Kazada sürücüsü Uğur Domaç olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Arslan yaralandı. Yaralı, Espiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

