Giresun'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.M. (17) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Cideler Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki B.M, (15) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.M, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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