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Giresun'da uçurumdan düşerek mahsur kalan köpek kurtarıldı

AA AA
27.03.2024 14:08
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde uçurumdan düşerek mahsur kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Doğancı köyünde uçurumdan düştüğü yerde mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine giden AFAD ekipleri, ip yardımıyla indikleri yerdeki köpeği çıkardı.

Ekipler tarafından mama ve su verilerek beslenen köpek, köy merkezine götürüldü.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki her canı önemsediklerini vurgulayarak, "AFAD görevlilerimiz tarafından Doğancı köyünde uçurumdan düşerek mahsur kalan köpek kurtarılarak ihtiyaçları karşılandı, köy sakinlerine teslim edildi. Ekibimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giresun kurtarma

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