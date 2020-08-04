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Giresun’da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

GİRESUN HABERLERİ  | 04.08.2020 18:12 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş tutuklandı.Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Espiye ilçesinde Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Kurugeriş köyünde İ.H.Ş.

Giresun’un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Espiye ilçesinde Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Kurugeriş köyünde İ.H.Ş. (46) ve H.Ş. (57) isimli kardeşlerin ortak kullandıkları bahçede kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından Kurugeriş köyü Çamanlı mevkiinde İ.H.Ş. ve H.Ş.’ye ait olan bahçe ve evde yapılan aramalarda 2 kilo 10 gram esrar, 44 gram kenevir tohumu, 73 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.H.Ş. ve H.Ş. tutuklandı.

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