Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Piraziz ve Bulancak ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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