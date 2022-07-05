Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalarda H.B isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, 146 kök kenevir bitkisi, el yapımı ruhsatsız tabanca ve 31 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tirebolu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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