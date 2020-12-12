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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

GİRESUN HABERLERİ  | 12.12.2020 14:21 | Son Güncelleme

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 381 uyuşturucu hap, satışa hazır 15,1 gram skunk ile 675 lira ve 50 avro ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.Y, S.Ç. ve V.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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