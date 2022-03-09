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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

09.03.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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