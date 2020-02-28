YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Giresun’da yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

GİRESUN HABERLERİ  | 28.02.2020 14:26 | Son Güncelleme

Giresun’da lise öğrencilerine itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimin ardından yapılan yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.Son günlerde ülkemizin üst üste yaşadığı deprem felaketlerinin ardından Giresun Belediye İtfaiyesi de bilinç oluşturmak adına öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatları başlattı.

Giresun’da lise öğrencilerine itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimin ardından yapılan yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Son günlerde ülkemizin üst üste yaşadığı deprem felaketlerinin ardından Giresun Belediye İtfaiyesi de bilinç oluşturmak adına öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatları başlattı. Tatbikatların ilki Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. İlk etapta deprem ve yangın ihtimaline karşı öğrenciler bilgilendirildi. Tatbikatta deprem alarmının verilmesiyle öğrencilerin sınıflarda kalması ve baş-çene pozisyonuyla beklemeleri istendi. Daha sonra depremin etkisiyle çıkan yangın nedeniyle okulda ikinci alarm verildi. Okulda bulunan bütün öğrenciler sınıfları boşaltarak, okul bahçesinde toplandı. Yangın önce itfaiye ekipleri, daha sonra da öğrenciler tarafından söndürüldü. Bu sırada öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler aktarıldı.
Tatbikatın sona ermesinin ardından öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, alınacak tedbirler ve yangın söndürme metotları anlatıldı. Yetkililer okullardaki tatbikatların devam edileceği bilgisini verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Giresun Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:32
Sabah
06:57
Öğle
12:44
İkindi
15:49
Akşam
18:22
Yatsı
19:41

Giresun Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Caner Eczanesi
Merkez
Çotanak Eczanesi
Merkez
Demirkılıç Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Handememiş Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.