Giresun’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yağlıdere ilçesi Akköy köyü Kılan Mahallesi’nde Murat Aslan’a ait evde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören komşularının seslenerek ikazda bulunduğu Arslan ailesi, dışarı çıkarak yangından yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen Yağlıdere ve Espiye belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evi tamamen kullanılmaz hale gelen aileye Yağlıdere Kaymakamlığı tarafından yardım yapılacağı bildirilirken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

