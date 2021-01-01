YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Giresun’da yılın ilk bebeği dünyaya geldi

GİRESUN HABERLERİ  | 01.01.2021 13:19 | Son Güncelleme

Giresun’da 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2021 yılının ilk bebeğine Berat ismi verildi.

Giresun’da yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Giresun’da 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.
Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2021 yılının ilk bebeğine Berat ismi verildi. Hastaneye başvuran Beyhan ve Erdal Kemal çifti saat 2021 yılına girilmesinin ardından normal doğumla bir erkek bebek sahibi oldu. Çiftin 3. çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Berat ismi verildi.
Anne Beyhan Kemal, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen çocuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, hayırlısıyla büyütebilme temennisinde bulundu.
Doğumdan sonra aileyi ziyaret eden Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bulut ise, 2021 yılında Giresun’un ilk doğumunun yaşandığını belirterek, “Gece gündüz demeden görevlerini ifa eden mesai arkadaşlarımın ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor Berat bebeğe ve ailesine sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

Giresun’da yılın ilk bebeği dünyaya geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Giresun Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:12
Sabah
07:44
Öğle
12:35
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:42

Giresun Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Erdem Eczanesi
Merkez
Kutlay Eczanesi
Merkez
Karaibrahimoğlu Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Keskin Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.