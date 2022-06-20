Giresun'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gültepe köyü yolu üzerinde yol kenarında birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde kadın cesediyle karşılaştı.

Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz