YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Giresun'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

20.06.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gültepe köyü yolu üzerinde yol kenarında birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde kadın cesediyle karşılaştı.

Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Giresun'da devrilen otomobildeki Kıbrıs gazisi hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Giresun'da devrilen otomobildeki Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
02:47
Sabah
04:47
Öğle
12:33
İkindi
16:33
Akşam
20:08
Yatsı
21:59
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.