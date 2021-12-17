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Giresun'da yol kenarındaki yaralı karacaya jandarma sahip çıktı

17.12.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da yol kenarındaki yaralı karacaya jandarma sahip çıktı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde yol kenarında yaralı haldeki karacayı jandarma ekipleri koruma altına aldı.

İlçeye bağlı Sekü köyünde devriye esnasında yol kenarındaki karacayı fark eden jandarma ekibi, hayvanı araca alarak İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.

Yaralı hayvan, tedavisi için Giresun Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Karaca, tedavinin ardından doğaya bırakılacak.

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