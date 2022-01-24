Giresun'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Sivas kara yolu Yavuzselim Mahallesi mevkisinde Gümüşhane'den İstanbul'a giden Serdar Özer idaresindeki Özlem Seyahat'e ait 29 AJ 029 plakalı yolcu otobüsü, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, biri ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüste 39 yolcu bulunduğu öğrenildi.



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