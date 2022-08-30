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Giresun'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı

30.08.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı

Giresun'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yorgun düşen leylek koruma altına alındı.

İlçenin Akpınar köyünde vatandaşlar, yolda buldukları leyleği Yağlıdere Jandarma Komutanlığına getirdi.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, jandarmanın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelerek ve yaşlı olduğu belirtilen leyleği teslim aldı.

Yorgun düştüğü anlaşılan yaşlı leyleğin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Giresun'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı

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