Giresun'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yorgun düşen leylek koruma altına alındı.
İlçenin Akpınar köyünde vatandaşlar, yolda buldukları leyleği Yağlıdere Jandarma Komutanlığına getirdi.
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, jandarmanın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelerek ve yaşlı olduğu belirtilen leyleği teslim aldı.
Yorgun düştüğü anlaşılan yaşlı leyleğin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.
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