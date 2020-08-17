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Giresun’dan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 36 arttı

GİRESUN HABERLERİ  | 17.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Giresun’dan 2020 yılının ilk 6 ayında 681 milyon liralık ihracat yapılırken bir önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 36’lık artış yaşandı.Türkiye İstatistik Kurumu Genel Ticaret Sistemine göre, 2020 yılının ilk 6 ayında Giresun’dan 681 milyon 457 bin liralık ihracat yapılırken 70 milyon 840 bin liralık ithalat yapıldı.

Giresun’dan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 36 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Giresun’dan 2020 yılının ilk 6 ayında 681 milyon liralık ihracat yapılırken bir önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 36’lık artış yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Genel Ticaret Sistemine göre, 2020 yılının ilk 6 ayında Giresun’dan 681 milyon 457 bin liralık ihracat yapılırken 70 milyon 840 bin liralık ithalat yapıldı. 2020 yılının ilk 6 ayında Giresun’dan yapılan ihracat 2019 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 36, 2018 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 58 orarından arttı. 2019 yılının ilk 6 ayında 499 milyon 40 bin liralık ihracat, 41 milyon 772 bin liralık ithalat yapıldı. 2018 yılının ilk 6 ayında ise 281 miyon 382 bin liralık ihracat, 62 milyon 369 bin liralık ithalat yapıldı.
2020 yılının ilk 6 ayında en fazla ihraç edilen ilk 5 ürün ise, 311 milyon 141 bin liralık işlenmiş sebze ve meyve, 265 milyon 395 bin liralık meyve, sert kabuklular, içecek ve baharat bitkileri, 30 milyon 816 bin liralık alkolsüz içecekler, maden ve memba suları, 21 milyon 246 bin liralık silah ve mühimmat ile 16 milyon 950 bin liralık gıda, içecek ve tütün işleyen makineler oldu. En fazla ithal edilen ilk 5 ürün ise, 14 milyon 222 bin liralık plastik ürünleri, 11 milyon 583 bin liralık işlenmiş sebze ve meyve, 8 milyon 348 bin liralık genel amaçlı makineler, 8 milyon 180 bin liralık pompa, kompresör, musluk ve vana ile 7 milyon 398 bin liralık elektrik motoru, jeneratör ve transformatör oldu.

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