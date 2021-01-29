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Giresun’dan ihracatta artış

29.01.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Giresun’dan ihracatta artış

TÜİK Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Giresun’dan ihracat yüzde 7,78 artarak 28 milyon 532 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Giresun’dan 2020 yılında ihracat bir önceki yıl göre yüzde 13,49 artarak 260 milyon 101 bin dolar oldu. 2019 yılında ise 229 milyon 184 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalat rakamları ise Giresun’da 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 67,87 artarak 23 milyon 577 bin dolar olurken, 2019 yılında ise 14 milyon 48 bin dolarlık ithalat gerçekleşti.
2020 yılının Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,78 artarak 28 milyon 532 bin dolar oldu. 2019 yılının aynı ayında bu rakam 26 milyon 471 bin dolar oldu. İthalatta ise 2020 yılı Aralık ayında 3 milyon 458 bin dolarlık ithalat yapılırken bir önceki yıla göre yüzde 143,69 arttı.

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