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Giresunlu esnaftan örnek davranış

GİRESUN HABERLERİ  | 14.08.2020 19:54 | Son Güncelleme

Giresun’da bir esnaf akşam saatlerinde iş yerini temizlerken bulduğu bez torbanın içindeki 170 bin lira değerinde ziynet eşyası, 600 lira nakit para ve bir adet araba anahtarını polis ekiplerine teslim etti.Giresun’da F.A.

Giresun’da bir esnaf akşam saatlerinde iş yerini temizlerken bulduğu bez torbanın içindeki 170 bin lira değerinde ziynet eşyası, 600 lira nakit para ve bir adet araba anahtarını polis ekiplerine teslim etti.

Giresun’da F.A. isimli esnaf, dün akşam saat 21.00 sıralarında iş yerinde temizlik yaparken bulduğu bez torba içindeki 10 adet burma bilezik, 1 adet tuğra işlemeli altın kolye, 39 adet çeyrek altın, 2 adet altın yüzük, 1 adet tektaş yüzük, 1 adet yarım altın, 600 lira nakit para ve 1 adet araba anahtarını polis ekiplerine teslim etti.
F.A. isimli esnaf, ziynet eşyalarının sahipleri ile birlikte bugün saat 11.30 sıralarında Çınarlar Polis Merkezi Amirliğine giderek 170 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını, nakit parayı ve araba anahtarını tutanakla Giresunlu gurbetçi aileye teslim etti.

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