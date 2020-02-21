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Giresunlu Offroad’culardan Sivas’a yardım eli

GİRESUN HABERLERİ  | 21.02.2020 12:49 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden Sivas’ta başlatılan “Bir Paket Bir Umut” projesine Giresun’dan destek geldi.Giresun’da bulunan Zirve Offroad grubu “14 Şubatta bir çocuğa ayakkabı ve mont alın yüreğiniz ısınsın” sloganıyla bir kampanya başlattı.

Sosyal medya üzerinden Sivas’ta başlatılan “Bir Paket Bir Umut” projesine Giresun’dan destek geldi.
Giresun’da bulunan Zirve Offroad grubu “14 Şubatta bir çocuğa ayakkabı ve mont alın yüreğiniz ısınsın” sloganıyla bir kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden kampanyayı gören Sivas’ta görevli bir doktorun kulübe ulaşmasıyla birlikte Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yardıma ihtiyacı olan öğrencilere Giresun’dan mont, ayakkabı ve kırtasiye yardımında bulunuldu.
Zirve Offroad Kulübü Başkanı Musa Tozlu yaptığı açıklamada "Herşey başlattığımız kampanyanın paylaşımını gören ve Sivas’ta görev yapan Giresunlu hemşerimiz doktor Emrah Katıcı‘nın bize ulaşması ile başladı. Daha sonra Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde ’Bir paket bir umut’ projesinin sahibi Kader öğretmenle tanıştık ve hep birlikte yardıma muhtaç yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi çocuk ve ailelere yardım elini uzatma fırsatı bulduk” dedi.

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