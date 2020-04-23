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Giresunlu ortaokul öğrencisi Milli Eğitim Bakanı ile görüştü.

GİRESUN HABERLERİ  | 23.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Özgür Arda Halvacı ile video konferans gerçekleştirdi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 81 ilden öğrencilerin katılımıyla video konferans gerçekleştirdi.

Giresunlu ortaokul öğrencisi Milli Eğitim Bakanı ile görüştü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Özgür Arda Halvacı ile video konferans gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 81 ilden öğrencilerin katılımıyla video konferans gerçekleştirdi. Giresun ilini temsilen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Özgür Arda Halvacı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü. Yapılan görüşmede Halvacı, Bakan Ziya Selçuk’un çocuklar için yazmış olduğu kitabı okumaya başladığını ve çok beğendiğini söyledi. Ayrıca okulların en kısa zamanda açılmasını istediğini belirtti.

Giresunlu ortaokul öğrencisi Milli Eğitim Bakanı ile görüştü.

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Giresun Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:28
Öğle
12:30
İkindi
16:17
Akşam
19:21
Yatsı
20:50

Giresun Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Arda Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Bektaşoğlu Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Derya Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Nurdan Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Martı Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
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