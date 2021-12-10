Giresunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

GİRESUN (AA) - GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sağ diz ön çapraz bağı kopan orta saha oyuncusu Erol Can Akdağ antrenmana katılmazken, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Yarın saat 10.45'te hava yolu ile Adana'ya gidecek olan GZT Giresunspor, maç saatini bekleyecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz