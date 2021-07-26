Giresunspor, Alexis Perez'i transfer etti

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Alexis Perez'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Arjantin'in Club Atletico Lanus kadrosunda yer alan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



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