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Giresunspor, Alexis Perez'i transfer etti

26.07.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Alexis Perez'i transfer etti

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Alexis Perez'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Arjantin'in Club Atletico Lanus kadrosunda yer alan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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