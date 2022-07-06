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Giresunspor, Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı

06.07.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Alper Uludağ ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampının kadrosuna dahil edildiği belirtilerek, "Alper Uludağ'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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