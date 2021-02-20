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Giresunspor-Ankaraspor maçının ardından

20.02.2021 19:07 | Son Güncelleme:
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Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: - "Bu takımı Süper Lig'e taşımak en büyük hedefimiz." - Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat: - "Bundan sonraki maçlarda puan almaya, alamazsak da oyun anlayışımızı oturtmaya çalışacağız. Biz zoru başarmaya geldik."

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Ankaraspor'u 1-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "İnşallah şampiyonluğa ulaşıp bu takımı Süper Lig'e taşımak en büyük hedefimiz." dedi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerin birbirleriyle oynamasının kendilerini Ankaraspor maçını kazanmaya mecbur ettiğini söyledi.

Oyuncuların oyun disiplini içinde istekli ve arzulu, canla, başla mücadele ettiğini vurgulayan Şengül, "11 maçtır kazanan ve 15 maçtır da kaybetmeden Giresunspor takımı var. Her türlü övgüyü hak ediyor bu oyuncu grubu." diye konuştu.

Şengül, iç sahada ve deplasmanda takım ayırt etmeden oynadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kötü oynadığımız maçlar da oluyor ama mücadelemizle onu kapatıp maçı lehimize çevirmesini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız maçları kazanıp Giresun'un hayalini gerçekleştirmeye çalışacağız. İnşallah şampiyonluğa ulaşıp bu takımı Süper Lig'e taşımak en büyük hedefimiz. Buna inandık, mücadelemiz, her şeyimiz bu yönde, bunu elde etmek için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."

- Ankaraspor cephesi

Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise Giresunspor'u tebrik ederek, "Hiçbir başarı tesadüf değildir, futbolun gerçeğini bilerek iyi ve birlikte oynuyorlar. Kapanıyorlar, iyi savunma yapıyorlar, iyi gidiyorlar, kalitelerini bilerek oynuyorlar, şansa da yanlarında. Buldukları pozisyonları değerlendiriyorlar, iyi gidiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Özat, 7 kez antrenman yapıp ikinci maçlarını oynadıklarını belirterek, "Bugün daha iyi mücadele, daha iyi oyun vardı. Kaçırdığımız pozisyonlar yediğimizden daha netti. Bundan sonraki maçlarda puan almaya, alamazsak da oyun anlayışımızı oturtmaya çalışacağız. Biz zoru başarmaya geldik. Oyuncuların oyun anlayışı, pozisyon bilgileri zayıf. Farklı bir dizilişle oynuyoruz, bunu öğrenmeleri de zaman alacak." ifadelerini kullandı.

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