Giresunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

GİRESUN (AA) - GZT Giresunspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında 1 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ile kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

İdmanı kulüp başkanı Hakan Karaahmet ve bazı yöneticiler de izledi.

Yeşil beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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