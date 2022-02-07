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Giresunspor, Benfica'dan Chiquinho'yu kiraladı

07.02.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Benfica'dan Chiquinho'yu kiraladı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Portekizli oyuncu Francisco Leonel Lima Silva Machado'yu (Chiquinho) kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Chiquinho" lakaplı 26 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Portekiz Süper Ligi temsilcisi Benfica'dan kiralandığı belirtildi.

Kulüp binasında başkan Hakan Karaahmet'in de katıldığı törende Chiquinho ile resmi sözleşme imzalandığı aktarılırken, "Kendisine Giresunspor ailesine 'Hoş geldin.' diyor, Çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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