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Giresunspor, Brandley Kuwas'ı transfer etti

07.09.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Brandley Kuwas'ı transfer etti

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvetle anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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