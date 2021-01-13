YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor devre arasında transfer yapmayacak

Giresunspor devre arasında transfer yapmayacak

13.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Giresunspor devre arasında transfer yapmayacak

Kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir: "Devre arası transferi zaten zordur. Transfer tahtası da zaten kapalı, bunu açmak için 6 milyon lira civarı ödememiz gereken bir rakam var"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Transfere kapalıyız, takımın ahengini bozmayacağız." dedi.

Karademir, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, çok zorlu bir ilk yarı geçirmelerine rağmen devreyi lider tamamladıklarını söyledi.

Yönetim olarak finansal düzenlemelerle uğraştıklarını vurgulayan Karademir, "Ligde takım şampiyonluğa geldi ama finansal sıkıntılar devam ediyor. Şu anda birikmiş 4,6 milyon lira ödeme yapmamız gerekiyor. Lafla herkes yanımızda ama iş nakit olarak ödemeye geldiğinde çok da destek göremiyoruz." diye konuştu.

Karademir, kulüp başkanı Hakan Karaahmet'in finansal sorunları çözmek için sürekli temas halinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Başkanımız çok uğraşıyor ama sonuç alamıyoruz. İş insanlarımızdan bir destek göremiyoruz. Kulübün maddi durumu çok iç açıcı değil. Maddi anlamda büyük sıkıntılarımız devam ediyor ve bu sarmal haline geliyor. İş insanlarından, kurumlardan artık gerçekten destek görmemiz lazım. Bir iş insanı da 'Formanın arkası boş, reklam vereyim.' demiyor. Bu başarının devam etmesi için de para lazım. Salgın var, ekonomi kötü ama bu takım da insanlara moral oluyor."

Uzun yıllardır belki de ilk kez Süper Lig'e çok yakın olduklarını vurgulayan Karademir, "Bu trenin kaçmaması lazım. Şehir olarak, iş insanları olarak hala desteklenmiş bir kulüp yok. Locaların çoğundan para gelmedi. Bu sezonu taşımak için ciddi desteğe ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Ferhat Karademir, transfer yapmayı düşünmediklerinin altını çizerek, "Transfere kapalıyız, takımın ahengini bozmayacağız. Devre arası transferi zaten zordur. Transfer tahtası da zaten kapalı, bunu açmak için 6 milyon lira civarı ödememiz gereken bir rakam var." ifadelerini kullandı.

Giresunspor devre arasında transfer yapmayacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Giresun Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:43
Öğle
12:40
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:52

Giresun Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Neslihan Eczanesi
Merkez
Sefa Eczanesi
Merkez
Arslan Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Keskin Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Giresun’da 3 aylık bebeğe başarılı bir şekilde kalp müdahalesi yapıldı

Giresun’da 3 aylık bebeğe başarılı bir şekilde kalp müdahalesi yapıldı

Giresun’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislik uygulaması hizmette

Giresun’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislik uygulaması hizmette

Görme engelli kayıp şahıs sabaha karşı evine döndü

Görme engelli kayıp şahıs sabaha karşı evine döndü

Giresunlu vekiller demiryolunun takipçisi

Giresunlu vekiller demiryolunun takipçisi

Giresunlu vekiller demiryolunun takipçisi

Giresunlu vekiller demiryolunun takipçisi

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne radyoterapi ünitesi kuruluyor

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne radyoterapi ünitesi kuruluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.