Giresunspor devre arasında transfer yapmayacak

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Transfere kapalıyız, takımın ahengini bozmayacağız." dedi.

Karademir, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, çok zorlu bir ilk yarı geçirmelerine rağmen devreyi lider tamamladıklarını söyledi.

Yönetim olarak finansal düzenlemelerle uğraştıklarını vurgulayan Karademir, "Ligde takım şampiyonluğa geldi ama finansal sıkıntılar devam ediyor. Şu anda birikmiş 4,6 milyon lira ödeme yapmamız gerekiyor. Lafla herkes yanımızda ama iş nakit olarak ödemeye geldiğinde çok da destek göremiyoruz." diye konuştu.

Karademir, kulüp başkanı Hakan Karaahmet'in finansal sorunları çözmek için sürekli temas halinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Başkanımız çok uğraşıyor ama sonuç alamıyoruz. İş insanlarımızdan bir destek göremiyoruz. Kulübün maddi durumu çok iç açıcı değil. Maddi anlamda büyük sıkıntılarımız devam ediyor ve bu sarmal haline geliyor. İş insanlarından, kurumlardan artık gerçekten destek görmemiz lazım. Bir iş insanı da 'Formanın arkası boş, reklam vereyim.' demiyor. Bu başarının devam etmesi için de para lazım. Salgın var, ekonomi kötü ama bu takım da insanlara moral oluyor."