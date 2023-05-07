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GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper lig puan durumu ve muhtemel 11

07.05.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek. İki takım, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Bu maç, sarı lacivertliler için için kritik viraj. Dolayısıyla Jorge Jesus'un 11'i merak konusu oldu. Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Süper lig puan durumu ve muhtemel 11'ler....

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper lig puan durumu ve muhtemel 11

Giresunspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek. Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Maçta, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakimi ise Mert Güzenge olarak açıklandı. İşte, Giresunspor Fenerbahçe maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Fenerbahçe maçı bugün (7 Mayıs 2023 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor muhtemel 11'i: Ferhat, Hayrullah, Kadir, Arias, Alper, Kadir, Sainz, Mejia, Campuzano, Serginho, Bajic

Fenerbahçe muhtemel 11'i: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Crespo, Arda, Zajc, Emre, Pedro, Valencia

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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SARI LACİVERTLİLER AÇIK FARKLA ÖNDE

Fenerbahçe ile Giresun, 16. randevusuna çıkacak.

Fenerbahçe ve Giresunspor arasında oynanan 15 maçta sarı-lacivertliler 8, Çotanaklar ise 2 galibiyet alırken, 5 maç eşitlikle sona erdi.

YALNIZCA 1 YENİLGİ

Fenerbahçe, Giresunspor ile bugüne dek deplasmanda 7 maça çıktı. Sarı lacivertliler geride kalan karşılaşmalarda 3'er üstünlük ve eşitlikle sahadan ayrılırken, rakibine ise sadece 1 kez yenildi.

FERDİ BU AKŞAM YİNE İLK 11'DE OLACAK

Geçen hafta sol kanatta başladığı Sivasspor karşısında 2 golle galibiyeti getiren Ferdi, bu akşam yine ilk 11'de olacak. Sarı-lacivertli ekibin jokeri, sağ bek pozisyonuna dönecek. Savunmanın solunda ise Peres olacak.

MIGUEL CRESPO'YA SAVUNMANIN ÖMNÜNDE ŞANS VERİLECEK

Orta alanda eksiklerin olduğu sarı-lacivertlilerde, Crespo formayı kaptı. Jesus, Portekizli oyuncuya savunmanın önünde şans verecek. Son haftalarda formasını kaybeden 26 yaşındaki orta saha, bu sezon ligde 21 maçta 3 gol atarken 2 asist yaptı.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

SÜPER LİG 33. HAFTA KARŞILAŞMASI GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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