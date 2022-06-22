Giresunspor, genç futbolcu Vefa Temel ile anlaştı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, genç futbolcu Vefa Temel'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Vefa Temel'in takımın Erzurum'da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Vefa Temel'e 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



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