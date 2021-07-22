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Giresunspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

22.07.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Erzurum'daki birinci etap kampının ardından takımın yine aynı şehirde ikinci etap kamp çalışmalarına Yüksek İrtifa Kamp Merkezindeki ilk antrenmanla başladığı belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarının teknik direktör Hakan Keleş ve yardımcı antrenörler yönetiminde sürdüğü vurgulanan açıklamada, takımın salon antrenmanı gerçekleştirdiği kaydedildi.

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