YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor ile GZT arasındaki sponsorluk anlaşması sona erdi

Giresunspor ile GZT arasındaki sponsorluk anlaşması sona erdi

13.07.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor ile GZT arasındaki sponsorluk anlaşması sona erdi

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Albayrak Medya Grubu markalarından GZT arasındaki sponsorluk anlaşmasının sona erdiği bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Albayrak Medya Grubu markalarından GZT ile TFF 1. Lig'de başlayan ve 44 yıl sonra mücadele etmeye hak kazandığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda da devam eden isim sponsorluğu anlaşmamız sona ermiştir. Şampiyonluk sezonunda başladığımız, Süper Lig'de de sürdürdüğümüz yolculuğumuzda takımımızın isim sponsoru olarak büyük katkıda bulunan GZT ailesine ve Albayrak Medya Grubu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için törenGiresun'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören
Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildiAdana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi
Anneleri gelmeyen yavru kirpiler koruma altına alındıAnneleri gelmeyen yavru kirpiler koruma altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Giresunspor gzt

Giresun Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:04
Sabah
04:59
Öğle
12:37
İkindi
16:35
Akşam
20:06
Yatsı
21:52
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.