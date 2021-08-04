Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, hazırlık maçı oynayacak.

Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde Yılport Samsunspor ile karşılaşacağı belirtildi.

Müsabakanın seyircisiz oynanacağı ve futbolseverlerin karşılaşmayı "Giresunspor FK" YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecekleri kaydedildi.



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