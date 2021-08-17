Giresunspor, isim sponsorluğu için GZT ile yeniden anlaştı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'un isim sponsoru, yeniden Albayrak Medya Kuruluşu markalarından GZT oldu.

Yapılan açıklamaya göre, GZT, 44 sene aradan sonra adını Süper Lig'e yazdıran Giresunspor'a isim sponsoru olmaya bu yıl da devam edecek.

Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, yaptığı açıklamada, Giresunspor ile yaptıkları iş birliğinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "GZT ve Giresunspor'un birlikteliği başarıyı getirecek, inanıyoruz. 44 yılın ardından GZT olarak ilk defa isim sponsoru olduğumuz Giresunspor'un daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Biz GZT olarak enerjisi yüksek ve sürekli büyüyen bir markayız. Giresunspor'u da bu anlamda kendimize benzetiyoruz ve tüm gücümüzle yanında olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk anlaşmamızı yaptığımızda Süper Lig'e çıkacağına olan inancımızı dile getirmiştik. Bu anlaşmamızda ise GZT Giresunspor'un Süper Lig'de güzel bir ivme yakalayacağına inancımızı belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

GZT'nin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini aktaran Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ise şunları kaydetti:

"GZT'nin sporun yanında olması çok önemliydi. Anadolu takımlarının her zaman desteğe ihtiyacı var. İlk anlaşmamızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık, takım olarak biz de başarı için çok çalıştık. Şimdi mücadelemiz Süper Lig'de devam ediyor. Yakaladığımız bu ruhu sahaya da taşıyarak birlikte nice başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyoruz."

