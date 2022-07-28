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Giresunspor, İspanyol futbolcu Borja Sainz'ı transfer etti

28.07.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, İspanyol futbolcu Borja Sainz'ı transfer etti

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, İspanyol futbolcu Borja Sainz'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Borja Sainz ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Borja Sainz'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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