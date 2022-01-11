YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Giresunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

11.01.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

GİRESUN (AA) - GZT Giresunspor Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak pazar günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hamidou Traore ve Souleymane Doukara, sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ yer almadı.

Yeşil beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Giresun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandıGiresun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

Giresun Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:43
Öğle
12:40
İkindi
15:05
Akşam
17:27
Yatsı
18:52
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.