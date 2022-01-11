Giresunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

GİRESUN (AA) - GZT Giresunspor Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak pazar günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hamidou Traore ve Souleymane Doukara, sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ yer almadı.

Yeşil beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz