Giresunspor kritik virajda

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, üç haftalık periyotta alacakları puanların ligdeki hedeflerini belirleyeceğini söyledi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine işaret ederek, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bu gibi durumlarda futbol konuşmanın çok da anlamlı olmadığını dile getiren Usta, ülkenin çok büyük bir mücadele içerisinde olduğunu aktardı.

Usta, ligin 25. haftasında 2 Mart Pazartesi günü oynayacakları Boluspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Önümüzdeki üç haftalık periyotta alacak olduğumuz puanlar hedefimizi belirleyecek. İlk 6 hedefinden vazgeçmiş değiliz. Boluspor maçını kazanırsak takım motive olacaktır. İki takım da sahaya 11 kişi çıkıyor, iyi mücadele eden kazanacaktır." diye konuştu.

Rakip takımın teknik direktörü Osman Özköylü'nün görevinden ayrıldığını anımsatan Usta, "Yeni bir teknik direktörle anlaştılar, bu durum karşı takımı olumlu yönde etkileyecektir ve futbolcular reaksiyon gösterecektir. Daha çok mücadele ederek ilk yarıda sonucu almak gerekir. Kendi sahamızda artık puan kaybına tahammülümüz yok." değerlendirmesinde bulundu.

