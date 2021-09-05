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Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Önal: "Alanyaspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz"

05.09.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Önal: "Alanyaspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz"

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, 13 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanarak, ligde yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.

Önal, AA muhabirine, ilk 3 haftada oynadıkları karşılaşmalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Toparlanma ve eksikliklerin giderilmesi noktasında lige verilen aranın kendilerine ilaç gibi geldiğini ifade eden Önal, "Takımımız henüz hazır değil, uyum sorunumuz var. Milli maç arası bizim için büyük önem taşıyor. Eksikliklerimizi giderme ve uyum sorununu çözme adına lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Ligin 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacaklarını, hedeflerinin karşılaşmayı kazanarak çıkışa geçmek olduğunu aktaran Önal, şunları kaydetti:

"İlk 3 maçta sahadan mağlup ayrıldık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Dördüncü haftada oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Rakibimizi yenerek ligde çıkışa geçmek hedefimiz. Giresunspor gelecek haftalarda alacağı başarılı sonuçlarla adından söz ettirecektir."

Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile yaptığı maçlardan yenilgiyle ayrılan GZT Giresunspor, puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

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