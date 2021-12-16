Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da kulüp başkanı Hakan Karaahmet, teknik direktör Hakan Keleş'e güveninin tam olduğunu belirtti.

Karaahmet, AA muhabirine, Süper Lig'e yeni gelmiş bir takım olarak ve bazı aksilikler yaşayarak sezon başı puanlar kaybettiklerini söyledi.

Zor dönemlerden geçtiklerini ifade eden Karaahmet, ilerleyen süreçte toparlanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını aktardı.

Karaahmet, teknik direktör değişikliğine gitmemeleri konusuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bizim tek farklılığımız, spor kamuoyunda 'takdir ediliyor' denilince ben tebessüm ediyorum çünkü hocanız görevini yapıyorsa, çalışıyorsa, sorunları çözmek için daha fazla gayret gösteriyorsa teknik direktörü değiştirme eğilimini anlamakta zorluk çekiyorum. Doğru bir teknik direktöre karar veriyorsunuz, o şirketin başına CEO olarak teknik direktörü atıyorsunuz sonra ondan yolda vazgeçiyorsunuz. Vazgeçmeniz için geçerli sebepler olabilir, yetersizlikler olabilir, bu veriler doğruysa evet bu kararı verebilirsiniz, değilse sürekli teknik direktör değiştirmek, saha sonuçlarıyla teknik direktör değiştirmek bana göre çok doğru değil."

Teknik direktör Hakan Keleş için "Benim teknik direktörümün arkasında durmam gerekiyordu. Hem bu camiada geleceğin çok önemli hem de genç teknik direktörlerden bir tanesi." ifadelerini kullanan Karaahmet, "Bizi geçen sezon büyük bir başarıya taşımıştı, bu sezon da bu başarının tekrar edileceğinden emindim, çok şükür bizi yanıltmadı, inşallah daha iyi başarılarını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kulüplerin şu anki yapısına bakarsanız zaten bütçelerinde yüzde 50'lik fark oluştu"

Karaahmet, futbolcularla anlaşmaları yaparken kurun 9.00-9,50 Türk lirası civarlarında olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olağanüstü bir durum. Bu durumda hep beraber bunu çözmemiz lazım. Kulüplerin şu anki yapısına bakarsanız zaten bütçelerinde yüzde 50'lik fark oluştu. Bunu kimse öngöremez, kimse de bunun altından kolay kolay kalkamaz. Burada Türkiye Futbol Federasyonu da işe dahil olmalı bence, hep beraber çözüm üretilmeli. İnşallah kurda gerileme olur da hep beraber rahatlarız çünkü futbolcular da avro anlaşması olduğu için, Türkiye'de durumu çok da anlamıyorlar, o yüzden bu durumu federasyon başkanlığında konuşmamız lazım, yoksa bir çok takımın problemi olduğunu biliyorum, inşallah çözüm üretilir."

Yayın gelirleri konusunun çok konuşulduğunu, birçok kulüp başkanın uğraş verdiğini dile getiren Karaahmet, "İnşallah istediğimiz ve beklediğimiz duruma gelir ama bu kur rakamlarıyla da daha işin içinden çıkılmaz hal aldı gibi, aslında en büyük problem takımların gelirleri lira ama giderleri avro. Federasyonun burada devreye germesi lazım. Gelirler lira, gider avro olduğu için iyice makas açıldı, buna bir çözüm üretmek lazım. Şu anda bunu oluruna bırakmak demek kulüpleri işin içinden çıkamaz hale sokmak demek." dedi.

- "Kasıt yoksa hiçbir problem yok"

Hakan Karaahmet, hakemler konusunda ise hiç bir zaman konuşmadığını vurguladı.

Hakemin de sahadaki oyunculardan biri olduğunu ifade eden Karaahmet, "Nasıl ki futbolcunuz inanılmaz bir hata yapıp gol yemenize sebebiyet veriyorsa hakem de bazen hata yapıp maçın sonucuna etki ediyor. Kasıt yoksa hiçbir problem yok ama kasıt varsa, eğer çok net bir pozisyon var, VAR'a gitmiyorsa bu bir kasıttır, bu başka bir şey." diye konuştu.

Karaahmet, hakemlerin hatalarını en aza indirmek için onlara yardımcı olmaları gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Hakemlere o ortamı sağlamamız lazım, hemen hakemlere bir şey söylediğimizde onlara karşı çok inanılmaz hakaretler, inanılmaz ağza alınmayacak hakaretler söyleniyor. Onların da ailesi var. O yüzden önce kulüp başkanları, futbolcular, yöneticiler hep beraber bu ortamı düzeltmemiz lazım, onlara bu ortamı sağlamalıyız, hatayı da en aza indirgemeliyiz."

- "Okan kıymetli bir oyuncumuz, Galatasaray'dan o konuda bir talep yok"

Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın Sivasspor maçında sakatlanması üzerine Galatasaray'dan kiraladıkları Okan Kocuk ile ilgili spor kamuoyunda "Geri dönebilir mi? sorularının olduğunu dile getiren Karaahmet, Okan'ın Giresunspor için çok değerli bir oyuncu olduğu söyledi.

Karaahmet, Okan'ın sözleşmesinde "geri döner maddesi" olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray da bize o dönem bir adım attı, iyilik yaptı, bir yaklaşım gösterdi. O camiaya da ben tekrar teşekkür ediyorum. Oturup konuşalım derlerse tabii ki oturup konuşuruz. Ne olur onu bilmiyoruz ama oturup konuşmak isterlerse konuşuruz çünkü bize iyilik yapmış bir camiaya karşı bu davranışı göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi Okan kıymetli bir oyuncumuz, Galatasaray'dan o konuda bir talep yok."

