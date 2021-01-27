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Giresunspor, liderliğini sürdürmek istiyor

27.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Teknik direktör Hakan Keleş: "Geçen hafta rakiplerimizin yaşadığı puan kaybı ve bizim galip gelmemiz neticesinde tabloda puan farkı oluştu. Menemenspor'u mağlup ederek bu farkı daha da açmak ve liderliğimizi sürdürmek istiyoruz"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 19'uncu haftasında 31 Ocak Pazar günü deplasmanda Menemenspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakiplerini mağlup ederek liderliklerini sürdürmek istediklerini belirtti.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, Aydeniz Et Balıkesirspor maçından 3 puanla ayrılarak sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Bu maçı unuttuklarını ve pazar günü oynanacak Menemenspor karşılaşmasına odaklandıklarını kaydeden Keleş, İzmir deplasmanına galibiyet için gideceklerini aktardı.

İzmir temsilcisinin sahaya kaybetmemek için çıkacağına, bu nedenle kendilerini zor bir 90 dakikanın beklediğine değinen Keleş, hazırlıklarını da buna göre yaptıklarını belirtti.

Keleş, Menemenspor'u mağlup ederek liderliklerini sürdürmeyi amaçladıklarına vurgu yaparak, "Hedefimiz her zaman söylediğim gibi, içeride ve dışarıda oyun kaybetmeden ilerlemek. Geçen hafta rakiplerimizin yaşadığı puan kaybı ve bizim galip gelmemiz neticesinde tabloda puan farkı oluştu. Menemenspor'u mağlup ederek bu farkı daha da açmak ve liderliğimizi sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Oyuncularına güvendiklerine ve birlik beraberlik duygusu kazanan bir takım haline geldiklerine işaret eden Keleş, şunları kaydetti:

"Bundan önceki tüm maçlarımızda da sahada kime ne görev verdiysek yerine getirdiler. Bizim kadromuzdaki tüm oyuncularımız sahaya çıktıklarında onlara verdiğimiz görevleri yerine getirecek kalitede oyuncular. Kendilerinin sergileyeceği performanslarından şüphe duymuyorum. Futbolcularıma güvenim tam."

Keleş, kırmızı kart cezalısı Diarra ve Nalepa'nın Menemenspor maçında kadroda yer alamayacaklarını, başka cezalı ve sakat oyuncuları bulunmadığını ifade etti.

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