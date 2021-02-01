YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor, ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Giresunspor, ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı

01.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan: "Bizim bir hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncularımız sonuna kadar mücadele ediyoruz"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-0 mağlup eden Giresunspor, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Ligde 41 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırmak için hedefe emin adımlarla ilerliyor.

Giresun temsilcisi, son 8 maçta rakipleri önünde sahadan 3 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, Eskişehirspor'u 2-0, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0, Adana Demirspor'u 2-0, Altınordu'yu 2-0, Akhisarspor'u 1-0, Tuzlaspor'u 3-0, Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 ve Menemenspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 8 karşılaşmada kalesinde gol görmezken rakip fileleri ise 16 kez havalandırdı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 8 maçlık galibiyet serisiyle önemli bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Giresunspor'un ve Giresun halkının Süper Lig özlemini dindirmek için yönetim kurulu olarak yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Bizim bir hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncularımız sonuna kadar mücadele ediyoruz. Şu anda ligde iyi gidiyoruz. Giresun halkının da sağladığı desteklerle sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceğimize inancımız tam."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Giresun Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:45
İkindi
15:25
Akşam
17:50
Yatsı
19:12

Giresun Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Feridunoğlu Eczanesi
Merkez
Gökalp Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Deva Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Giresun'da çıkan yangında "Kiremit" adlı kedisini kaybeden ev sahibi gözyaşı döktü

Giresun'da çıkan yangında "Kiremit" adlı kedisini kaybeden ev sahibi gözyaşı döktü

Plajlar bölgesi projesinin 10 Şubat’ta ihalesi yapılacak

Plajlar bölgesi projesinin 10 Şubat’ta ihalesi yapılacak

Oğlunun zayıflamasından etkilenen baba 6,5 ayda 42 kilo verdi

Oğlunun zayıflamasından etkilenen baba 6,5 ayda 42 kilo verdi

Giresun’dan ihracatta artış

Giresun’dan ihracatta artış

Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde kar etkili oluyor

Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde kar etkili oluyor

Giresun’da çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Giresun’da çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.