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Giresunspor play off iddiasını sürdürmek istiyor

GİRESUN HABERLERİ  | 21.06.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kulüp asbaşkanı Sinan Akgün: - "İstanbulspor karşısında kazanarak, ilk altı içerisinde yer alan takımlarla olan puan farkını azaltma ve play off iddiamızı gelecek haftalara taşıma hedefindeyiz"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'de 23 Haziran Salı günü oynanacak 21. haftanın erteleme maçında sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, rakipleri önünde kazanarak play off iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Şubat'ta İstanbulspor ile oynanan ve rakiplerinin 1-0 önde olduğu mücadelenin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından 34'üncü dakikada tatil edildiğini anımsattı.

Ertelenen karşılaşmanın federasyon tarafından 23 Haziran'da oynanmasının kararlaştırıldığını belirten Akgün, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Akgün, hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"1-0 geride başlayacak olmamıza rağmen biz bu karşılaşmayı çevirecek oyuncu kadrosuna sahibiz. Son ana kadar mücadele ederek sahadan arzu ettiğimiz galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz. İstanbulspor karşısında kazanarak, ilk altı içerisinde yer alan takımlarla olan puan farkını azaltma ve play off iddiamızı gelecek haftalara taşıma hedefindeyiz."

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