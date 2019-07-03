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Giresunspor, Raul Rusescu’yu renklerine bağladı

FUTBOL HABERLERİ  | 03.07.2019 07:33 | Son Güncelleme

Giresunspor, Raul Rucescu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Giresunspor, Raul Rusescu’yu renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kariyerinde Sevilla, Braga, Steaua Bükreş gibi önemli kulüplerin yanı sıra Osmanlıspor forması da giyen Raul Rusescu’yu renklerine bağladığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı ekip, Romanyalı forvet Rusescu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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