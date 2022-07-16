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Giresunspor Riad Bajic'i kadrosuna kattı

16.07.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Riad Bajic'i kadrosuna kattı

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Riad Bajic ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Riad Bajic'e Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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