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Giresunspor sezon hazırlıklarına Erzurum'da başlayacak

18.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor sezon hazırlıklarına Erzurum'da başlayacak

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da Erzurum'da başlayacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın 2021-2022 sezonu ilk etap kamp çalışmalarını Erzurum'da gerçekleştireceği belirtilerek, "1 Temmuz Perşembe günü Erzurum'da toplanarak çalışmalarına başlayacak olan takımımız, 16 Temmuz Cuma günü ilk etap çalışmalarını tamamlayacak." ifadeleri kullanıldı.

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