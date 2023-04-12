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Giresunspor-Sivasspor maçının biletleri 28 liraya satılacak

12.04.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Spor Toto Süper Lig'de oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatlarını 28 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Yamak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ligin 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Giresun halkının desteğine ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle bilet fiyatlarını 28 lira olacağını aktaran Yamak, şunları kaydetti:

"Pazar günü evimizde oynayacağımız Sivasspor maçında Çotanak armaya gönül vermiş tüm taraftarlarımızla tribünlerde yan yana, omuz omuza olalım diye bilet fiyatlarını 28 lira olarak belirledik. Tüm yeşil-beyaz sevdalılarını pazar günü Çotanak Spor Kompleksi tribünlerine davet ediyoruz. Şimdi Giresunspor'umuza destek olma zamanı."

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Spor Toto Süper Lig bilet demir grup sivasspor

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