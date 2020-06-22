Giresunspor Teknik Direktör Kutlu: "Bu şehir er ya da geç hakettiği yere ulaşacak"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adanaspor ile yapılan maçta takımın oyunundan memnun olduğunu dile getirerek desteklerinden dolayı mülki amirlere teşekkür etti.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada Adanspor ile yapılan maçta takımın oyunundan memnun olduğu belirterek “Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından ilk maçımızı Adanaspor’a karşı oynadık ve geriye düştüğümüz maçta oyuncularımızın inancı ve gayretiyle galip gelmeyi başardık. Takımımızın oyun içinde göstermiş olduğu kazanma arzusu ve yediğimiz golün ardından verdikleri reaksiyondan son derece memnunum” dedi.

Kutlu, takıma desteklerinden dolayı ilin mülki amirlerine teşekkür ederek “Şehrimizde göreve başlar başlamaz stadımıza gelen valimiz Enver Ünlü’nün takımımıza vermiş olduğu destek bizim için çok değerli, Giresun şehri için de bunun büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Şenlikoğlu’na ve bizleri yalnız bırakmayan Giresun Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Hasan Bulut’a teşekkür ederim. Şehrimizde başta şehrin mülki amirleri olmak üzere kulüp başkanımız, yönetim kurulumuz, taraftarlarımız ve bizler bu birlikteliğin devamı sağlarsak eğer bu şehir er ya da geç hakettiği yere ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

