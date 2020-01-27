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Giresunspor Teknik Direktörü Kutlu: "Play-off iddiamızı sürdürmeyi amaçlıyoruz"

GİRESUN HABERLERİ  | 27.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Giresunspor Teknik Direktörü Kutlu: "Play-off iddiamızı sürdürmeyi amaçlıyoruz"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 20'nci haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, rakipleri karşısında galip gelerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki hafta üst üste galip gelerek sezonun ikinci yarısına iyi başladıklarını belirtti.

Play-off potasıyla olan puan farkını hızla azalttıklarını vurgulayan Kutlu, kendilerini zor bir maçın beklediğini ve buna göre hazırlandıklarını ifade ederek, "Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Bunu Hatayspor deplasmanında da kazanarak sürdürmek istiyoruz. Kazanmak kolay olmayacak. Ancak sonuna kadar mücadele ederek hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Lider Hatayspor karşısında kazanarak play-off iddiamızı sürdürmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

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